Министры иностранных дел Франции и Германии собрались на линию разграничения на Донбассе

Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок планируют посетить в Украине линию разграничения.

Об этом заявил на пресс-конференции министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Европа приложит все усилия во всех форматах (для уменьшения напряжения), в том числе в Нормандском формате, где Франция и Германия будут давить для выполнения Минских соглашений. Мы с Анналеной Бербок (министр иностранных дел Германии – ред.) обсудили эту тему и согласились вскоре посетить Украину. Я думаю, что госпожа Бербок посетит Украину уже в следующий понедельник. Мы, Франция и Германия совместно посетим линию демаркации (контактную линию – ред.) и Киев. Как это сделал высокий представитель ЕС, во время визита в Украину мы подтвердим позицию Евросоюза", - сказал французский министр.

Он отметил, что встреча европейских министров в формате Gymnich, которая только что завершилась в Бресте и была посвящена урегулированию напряжения вокруг Украины и европейской безопасности, наверняка стала одной из важнейших неформальных встреч за всю политическую историю Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений. ФОТО

"Что касается проблем России и Украины, я вчера увидел единство всех присутствующих (министров). Во-первых, это было подтверждение решительной и жесткой позиции относительно любой новой угрозы для территориальной целостности Украины ... в рамках обязательств, принятых во время Европейского Совета 16 декабря. Любая новая военная агрессия против Украины будет иметь огромные и очень тяжелые последствия, и это было очень четко подтверждено всеми участниками этой встречи", - отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Он также подчеркнул, что европейские министры были едиными в необходимости поддерживать диалог с РФ, если сама Россия будет готова к этому.

"Было также единство вокруг необходимости продолжать диалог с Россией, пока существуют общие темы для обсуждения. При этом понятно, что мы не будем принимать ультиматумы. У нас есть четкие обязательства по отстаиванию общей европейской позиции", - добавил французский чиновник.

Читайте также: Франция не исключает остановку "Северного потока-2" в случае прямого вторжения РФ в Украину