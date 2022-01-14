Генсек ООН Гутерриш призвал Россию и НАТО избегать эскалации
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию, Соединенные Штаты и НАТО избегать действий, которые приведут к эскалации напряженности в отношениях.
Об этом заявил официальный представитель главы ООН Фархан Хак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других вещей, которые могут привести к эскалации ситуации", – заявил он.
При этом Гуттериш подчеркнул важность налаживания диалога России с США и НАТО.
По его словам, обострение ситуации станет "катастрофой для всей Европы", именно поэтому все мировое сообщество в настоящее время следит за развитием ситуации.