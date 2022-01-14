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Генсек ООН Гутерриш призвал Россию и НАТО избегать эскалации

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Генсек ООН Гутерриш призвал Россию и НАТО избегать эскалации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию, Соединенные Штаты и НАТО избегать действий, которые приведут к эскалации напряженности в отношениях.

Об этом заявил официальный представитель главы ООН Фархан Хак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других вещей, которые могут привести к эскалации ситуации", – заявил он.

При этом Гуттериш подчеркнул важность налаживания диалога России с США и НАТО.

По его словам, обострение ситуации станет "катастрофой для всей Европы", именно поэтому все мировое сообщество в настоящее время следит за развитием ситуации.

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Топ комментарии

  • Сергей Томенко
    Распустить эту псевдоорганизацию .
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    А вот что. Северная корея сделала одну ядрёную ракету, которая дальше исполкома не летает и никто её не трогает. Все боятся. И ООН не нужен. Трамп приезжает, улыбается и руки жмёт.
  • Александр Бычик
    Генсек организации озабоченных наций, выразите очередной раз озабоченность и идите на ...!
    Поздно боржоми пить, дармоеды! Блин, не ужели то что сейчас происходит, всё сделано стараниями "оон"?
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