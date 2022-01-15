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Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач

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Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач
На 83 году жизни скончался Леонид Деркач, бывший политик, глава СБУ, генерал армии Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом его сын, нардеп Андрей Деркач написал в телеграмме

По словам нардепа, отпевание состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).

Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске (современный Днепр – ред.).

Указом второго президента Леонида Кучмы в апреле 1998 года был назначен главой СБУ, позже – народный депутат 4 созыва.

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Як я розумію, син - Андрій Деркач, який є під санкціями США за роботу на російськи спецслужби.
  • rejestrowyj bazil
    Так вот кто Черновилу аварию с камазами подстроил...
  • olele
    школа чєкістана, бл...

    Pan Doktor@pan_dok

    https://twitter.com/pan_dok/status/1482015869106634757 6 ч



    На месте россиян я бы сейчас никуда не летал в принципе.
    Потому что у кремлёвского фюрера хватит цинизма сбить свой же самолёт, например, чтобы создать повод для эскалации войны с Украиной. Ему подобные провокации - не впервой.
    С них он и начал своё восхождение.
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