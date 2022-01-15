Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач
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На 83 году жизни скончался Леонид Деркач, бывший политик, глава СБУ, генерал армии Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом его сын, нардеп Андрей Деркач написал в телеграмме
По словам нардепа, отпевание состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).
Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске (современный Днепр – ред.).
Указом второго президента Леонида Кучмы в апреле 1998 года был назначен главой СБУ, позже – народный депутат 4 созыва.