Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач

На 83 году жизни скончался Леонид Деркач, бывший политик, глава СБУ, генерал армии Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом его сын, нардеп Андрей Деркач написал в телеграмме

По словам нардепа, отпевание состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).

Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепропетровске (современный Днепр – ред.).

Указом второго президента Леонида Кучмы в апреле 1998 года был назначен главой СБУ, позже – народный депутат 4 созыва.