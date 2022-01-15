Главные новости 14 января: Россия готовит провокации для нападения на Украину, хакеры атаковали сайты госорганов

Украинская разведка и данные США подтверждают: Россия готовит провокацию на границе, которая стала поводом для военного вторжения в Украину, хакеры атаковали сайты госорганов, Зеленский хочет встретиться с Байденом и Путиным, - главные новости 14 января.

Россия готовит провокации

Первым об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ. По его словам, Россия намерена обвинить Украину "в подготовке нападения на российские силы на востоке". Эту информацию подтверждают разведка Минобороны, Белый дом и Пентагон. По данным Белого дома, Россия уже разместила оперативников, устроивших эти провокации. "Эти оперативники обучены ведению боевых действий в условиях города и работе со взрывчатыми веществами для организации актов саботажа в российских воинских частях", - сказала спикер Белого дома Псаки.

В российской армии в это время объявлена ​​внезапная проверка боеготовности. В Пентагоне добавляют: 2/3 войск РФ у границ Украины переброшены из других регионов России.

Атака хакеров на сайты государственных органов

Самая большая за 4 года атака хакеров на правительственные сайты произошла минувшей ночью. На сайтах злоумышленники оставили сообщение с угрозами, написанное на украинском, русском и ломаном "польском" языках. В общей сложности пострадали около 70 сайтов.

Утечки данных не было, персональные данные украинцев – в безопасности.

В СБУ считают, что атаку совершили российские спецслужбы.

Зеленский хочет встретиться с Байденом и Путиным

Президенту США он предложил провести саммит с участием президента РФ. "Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - заявил глава ОП Андрей Ермак.

Столтенберг обещает, что Украина станет членом НАТО

"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами, но мы не устанавливали, когда именно", - добавил он.

Алиев в Киеве

Президенты Украины и Азербайджана подписали соглашения в сфере торговли, земли и энергетики.

ГБР анонсирует процессуальные действия по Порошенко на 17 января

"Органы следствия ждут возвращения Петра Порошенко для проведения соответствующих процессуальных действий. Надеемся, что такое заседание состоится в понедельник", - сообщили в ГБР. Тем временем судья Бортницкая, которая должна была объявить текст постановления по аресту имущества Порошенко, внезапно "ушла в отпуск".