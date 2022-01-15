С начала реформы украинцы оформили уже более 4,5 млн электронных больничных, - Минздрав
Как информирует Цензор.НЕТ, о такой цифре сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на Пенсионный фонд.
Согласно данным Минздрава, в электронной системе здравоохранения было создано более 6 млн медицинских выводов о временной нетрудоспособности, на основании которых для трудоустроенных украинцев формируются е-больничные.
В правительстве отмечают, что реформа значительно упростила процесс оформления больничных. Так, больше не нужно собирать подписи и печати на бланке, передавать документ работодателю, а иногда снова идти в больницу за заменой документа, если при оформлении больничного была допущена ошибка.
"Теперь неточности при создании больничных случаются реже, ведь врач самостоятельно не вносит информацию о пациенте. Все необходимые данные подтягиваются автоматически", — говорится в сообщении.