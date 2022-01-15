С начала реформы украинцы оформили уже более 4,5 млн электронных больничных, - Минздрав

С начала реформы электронных больничных украинцы свыше 4,5 млн раз воспользовались новой услугой. Система полностью заработала с 1 октября 2021г.

Как информирует Цензор.НЕТ, о такой цифре сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на Пенсионный фонд.

Согласно данным Минздрава, в электронной системе здравоохранения было создано более 6 млн медицинских выводов о временной нетрудоспособности, на основании которых для трудоустроенных украинцев формируются е-больничные.

В правительстве отмечают, что реформа значительно упростила процесс оформления больничных. Так, больше не нужно собирать подписи и печати на бланке, передавать документ работодателю, а иногда снова идти в больницу за заменой документа, если при оформлении больничного была допущена ошибка.

"Теперь неточности при создании больничных случаются реже, ведь врач самостоятельно не вносит информацию о пациенте. Все необходимые данные подтягиваются автоматически", — говорится в сообщении.

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