Попытки России разделить Европу неприемлемы, - МИД Грузии

Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани во время телефонного разговора с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявил, что попытки России разделить Европу неприемлемы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия-Online.

"Наша позиция непоколебима - как для Грузии, так и для наших партнеров попытки России разделить Европу и легитимировать свои сферы влияния с помощью угроз силой и агрессивной риторики абсолютно неприемлемы. Именно такими попытками, агрессией в регионе, оккупацией и аннексией территорий суверенных государств международных обязательств, Россия намеренно пытается разрушить архитектуру европейской безопасности", – заявил Залкалиани.

По его словам, особенно цинично, что Россия сама является подписантом соглашений, согласно которым все суверенные страны имеют право самостоятельно определять свою внешнюю политику и принимать решения по альянсам в сфере безопасности.

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