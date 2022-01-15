За сутки российские войска совершили два обстрела, украинские воины не пострадали

За минувшие сутки российские оккупационные войска на Донбассе дважды нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток нарушений не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За минувшие сутки, 14 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, одно с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в утренней сводке на странице Facebook штаба в субботу.

Вблизи Водяного наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Причепиловки противник произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7 часов утра, 15 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

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