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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 127 человек, третий день подряд фиксируют более 10 тысяч случаев заражения, 6 172 человека выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 127 человек, третий день подряд фиксируют более 10 тысяч случаев заражения, 6 172 человека выздоровели
За прошедшие сутки, 14 января 2022 года, зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Такой показатель заболеваемости держится уже третий день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

За сутки 14 января в Украине:

зафиксировано 10569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 727, медработников – 229);

90 817 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую дозу – 43 127 человек, дополнительную дозу получили 659 человек, бустерную дозу – 16 533 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 682 человека;

летальных исходов – 127;

поправилось – 6 172 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 748 079 человек;

выздоровело – 3 551 283 человека;

летальных исходов – 98 195;

проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892.

С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них получили первую дозу – 14 971 998 человек, получили две дозы – 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности проведено 29 309 322 прививки.

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Топ комментарии

  • йОСИП
    От нахрєна писати цю маячню? Вже одиниці прибабахнутих вірять цій рекламі. А от галопуючій інфляції всі, ну крім зелених, у них ідалі скумбрія по 8, гречка по 12.
  • Sergii Naushenko
    Після того, як прочитав заяву африканського чиновника-менеджера з трьома медичними дипломами про те, що до експериментів з вакцинами треба залучати ще більше вагітних жінок, зрозумів що розв'язка вже близько.
    У вакцинаторів "криза жанру". На четвертий бустер стадо вже не поведеться. Якщо в найближчі 4-5 місяців не придумати щось кардинально нове, то влітку статистика впаде природнім шляхом (як і минулого літа, зауважте) і накрутити її без явних фальсифікацій вже не вдасться
  • Olga Axenenko
    В Австралии наши медицинское "светила" заверещали о том, что "может понадобиться 4-й укол".
    Вещает от имени медицинских "светил" кЕтаец, что характерно.
    Даже от гриппа только один раз в год прививаются, а от ковидлы планируют каждые 3 месяца (на заднице мозоль образуется, еси туда колоть, мне так кажется)

    Чрезвычайно забавно также следующее развитие событий: в штате Виктория предложено выздоравливающих от ковидлы переводить в отели, где за ними будут "ухаживать медсестры".
    Это поразительно с несколько точек зрения:
    - представте себе такое помещение в отель выздоравливающего с натуральной оспой и посмейтесь от души
    - учитывая, что в государственном госпитале Остин (годовой бюджет 1 миллиард долларов в год) 11 января было аж целых 7 больных с ковидлой, то непонятно, а кого, собственно говоря из этих 7 человек в отели будут переводить
    - было сообщение в СМИ, что одна медсестра обслуживает аж целых 8 больных, что делает ситуацию с госпиталем Остин особенно пикантной: на 7 ковидных больных достаточно одной медсестры, в чем госпиталь перенапрягся?

    Вывод: ковидных страдальцев переводят в отели чтобы
    - дать заработать прикормленным отелям из бюджета штата официально, ибо в отелях сейчас нет постояльцев, отели находятся на грани банкротста (это показатель возрождения экономики)
    - это еще одна попытка коммуняк штат Виктория привезти китайских медсестер. Вот тут им будет очередной облом, потому что визы выдают федералы, а им китайские военнослужащие (все медсестры в Китае военнообязанные) не нужны.

    Тот факт, что Верховный Суд США признал мандаты Байдена о вакцинации незаконными произвело потрясение, сравнимое с извержением Везувия. Трясет наших про-китайских сявок в Австралии так, что даже цунами случилось на островах Тонга.
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