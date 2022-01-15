В Украине за сутки от COVID-19 умерли 127 человек, третий день подряд фиксируют более 10 тысяч случаев заражения, 6 172 человека выздоровели

За прошедшие сутки, 14 января 2022 года, зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Такой показатель заболеваемости держится уже третий день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

За сутки 14 января в Украине:

зафиксировано 10569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 727, медработников – 229);

90 817 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую дозу – 43 127 человек, дополнительную дозу получили 659 человек, бустерную дозу – 16 533 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 682 человека;

летальных исходов – 127;

поправилось – 6 172 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 748 079 человек;

выздоровело – 3 551 283 человека;

летальных исходов – 98 195;

проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892.

С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них получили первую дозу – 14 971 998 человек, получили две дозы – 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности проведено 29 309 322 прививки.

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