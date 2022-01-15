Предоставление Германией оружия Украине необходимо рассмотреть на фоне новых угроз, - посол Мельник

На фоне новых угроз необходимо еще раз рассмотреть предоставление Германией Украине оборонного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в микроблоге Twitter в ночь на субботу.

"Именно предоставление Германией оборонного оружия Украине было в центре внимания откровенного разговора с Государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером. Пора пересмотреть этот подход на фоне новой угрозы вторжения", - написал Мельник.

Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози 🇷🇺вторгнення https://t.co/uw2oYtgOIu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 14, 2022

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По его словам, партия Зеленых, как и социал-демократы, до сих пор занимает скептическую позицию.

В свою очередь госминистр иностранных дел ФРГ Тобиас Линднер заявил, что он обсудил с послом Мельником состояние двусторонних отношений, коалиционное соглашение и ситуацию с безопасностью в регионе.