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В Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

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В Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с
В субботу, 15 января, в Украине будет ветрено, по всей стране объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что днем 15 января по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В этой связи объявлен I уровень опасности - желтый.

Напомним, накануне сильный ветер обрушился на Черновцы, где сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена. Кроме того, в Киеве приспускали самый большой государственный флаг Украины, чтобы его не повредило штормовым ветром.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, на 15 января помимо сильных порывов ветра прогнозируется и гололедица на дорогах.

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Топ комментарии

  • Алексей Вовченко f033f386
    Да полный трендец , что твориться , аж крыша гудит.
  • Психиатрическая больница No1
    навіщо такі "попіредження", коли у нас буревій був уночі і вже стих?
  • Apa6ecka
    Ура-аа,настоящая зима.
    При нынешних постоянно растущих ценах на энергоносители,ваше "ура-аа" выглядит неуместно.
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