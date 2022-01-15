За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 9 человек, выявлено 1 178 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 178 больных (в общей сложности 344 343) коронавирусом, 9 человек умерли (в общей сложности 8 354).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели 636 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 487 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 27 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет.

Зафиксировано 9 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 354). Среди них: 6 женщин от 53 до 88 лет, 3 мужчины от 70 до 83 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 57 больных коронавирусом и 62 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 989 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 326 301).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (215), Соломенском (143) и Деснянском (140).

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