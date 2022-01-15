Эпидзонирование Украины: в оранжевой зоне карантина уже две области. ТАБЛИЦА

По состоянию на субботу, 15 января, две области Украины перешли уже на оранжевый уровень эпиднебезопасности, остальные регионы остаются пока на желтом уровне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, на 15 января по показателям Минздрава в оранжевой зоне остаются Ивано-Франковская и Сумская области. В этих регионах третий день подряд превышен показатель коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19.

По состоянию на 14 января уровень заболеваемости в стране составил 198 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

В Киеве уровень заболеваемости – 386 на 100 тыс. человек, и является самым высоким в стране.

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