В результате непогоды в стране обесточены 1,4 тыс. населенных пунктов, - ГСЧС

По состоянию на утро 15 января в Украине в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) обесточено 1 тыс. 418 населенных пунктов в 16 областях.