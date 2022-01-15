В пограничников бросали камни и бутылки, - мигранты снова прорывались в Польшу с территории Беларуси
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Твиттере Пограничная служба Польши.
"14 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 54 человека", - говорится в сообщении.
Как отмечают польские пограничники, в Наревце задержали, в частности, 31 гражданина Ирана.
В то же время на отрезке, охраняемом пограничными отрядами в Черемсе и Михалово, белорусские спецслужбы резали колючую проволоку, а также бросали бутылки, камни и бревна в сторону польских патрулей.
Польские пограничники информируют, что иногда мигранты фальсифицируют свои документы, выдавая себя за других людей. В частности, после проверки одного мужчины, представлявшегося гражданином Сирии, оказалось, что он является туркменом, который до нелегального пересечения границы жил и работал в Беларуси.