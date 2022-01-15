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На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов, это может стать поводом для вторжения России, - разведка

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На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов, это может стать поводом для вторжения России, - разведка
На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка считает, что это может быть использовано как повод для вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Главного управления разведки Минобороны.

По данным разведки, оккупанты потеряли контроль над завозимыми из России химикатами.

"По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности происходит утечка в воздух ядовитых веществ",- говорится в сообщении.

ГУР считает, что эта техногенная катастрофа может быть использована с тем, чтобы обвинить Украину в применении ядовитых химических веществ. В свою очередь это может стать поводом для расширения российской вооруженной агрессии.

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Топ комментарии

  • Amber
    Кацапы , мы вас презираем и ненавидим, так как вы нас достали так , что мы готовы рвать вас на куски , жечь и вешать , только чтобы вас не слышать и не видеть , орки вы поганые 😡
    выбачте за мову окупанта - це для них 😠
  • aleks kyb
    Звісно. Навіть коли вітер буде зі сторони ВСУ і хтось случайно, не провокативно, пердне- це також може бути підставою для вторгнення московитів. Так як це можливо прирівняти до хімічної атаки.
  • Виктор Ли a3db1a1b
    З таким начальником розвідки котрий живе в одному домі з головним шпигуном приводом для нападу може бути навіть якщо він всереться.Кацапам не потрібен ніякий привід,коли задумали їх може зупинити лише добрий копняк.
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