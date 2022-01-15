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Послы стран G7: Мы твердо едины в поддержке Украины. Политические лидеры должны проявить подобное единство и решительность

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Послы стран G7: Мы твердо едины в поддержке Украины. Политические лидеры должны проявить подобное единство и решительность
Послы стран Большой семерки призывают всех политических лидеров в Украине проявить единство и решительность в это время и избегать действий, которые могут поляризовать общество.

"Страны G7 твердо едины в поддержке Украины в это напряженное время. Послы G7 призывают всех политических лидеров проявить подобное единство и решительность", - говорится в сообщении в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

#G7 countries are strongly united in support of 🇺🇦 at this tense time. #G7 Ambassadors call on all political leaders in 🇺🇦 to show similar unity & resolve.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 14, 2022

"Сейчас мне как никогда кажется, что всем политическим лидерам в Украине необходимо проявить единство, уходя от действий, которые могут поляризовать", - написала в твиттере посол Великобритании Мелинда Симмонс.

At this time more than ever it seems to me that all political leaders in #ukraine need to show unity, avoiding actions that may polarise. https://t.co/Og7kjmSWm4

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 15, 2022

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Топ комментарии

  • василь лялик
    Всі єдині у підримці України, крім української влади: їм насрати, вони відпочивають.
  • Amber
    Україні терміново потрібен Порох 😡
  • Ан Мур
    https://t.me/zelenicholovichky/4164 Зеленський більше зосереджений на арешті Порошенка, ніж на об'єднанні України для протидії російській загрозі .
    Ось таке враження склалось в експрем'єра Швеції, впливового європейського політика Карла Більдта після візиту до України. Поки західні союзники закликають до консолідації сил для відсічі Путіну, Зеленський намагається кинути за грати людину, яка дала по зубах імперським замашкам кремлівського карлика.
    (скрін твіту К.Більда - за вищенаведеною ссиллю на телеграм-каналі "https://t.me/s/zelenicholovichky Зелені чоловічки ").
    Цікаво, в чиїх інтересах діє Зеленський? Точно не України.
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