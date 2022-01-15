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Для России подготовлено 18 вариантов санкций. Мы с союзниками готовы причинять РФ "острые боли", - Нуланд

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Для России подготовлено 18 вариантов санкций. Мы с союзниками готовы причинять РФ "острые боли", - Нуланд
Соединенные Штаты подготовили 18 разных сценариев санкций на случай "российского вторжения" на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью Financial Times заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. ...Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль очень быстро, если Россия сделает этот (агрессивный) шаг в любой форме", - сказала она.

При этом заместитель госсекретаря добавила, что с точки зрения США "двери для дипломатического решения все еще открыты", а Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности российским официальным лицам.

"Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов посредством дипломатии", - подчеркнула Нуланд.

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Топ комментарии

  • Kiт Бегемот
    Наиболее быструю боль может нанести *****, объявив эмбарго на поставку газа и нефти в ЕС и США. Ничего особо быстрого со стороны объединённого Запада представить не могу. Надеюсь это 18 вариантов ракетного удара.
  • Vladimir Shkrebty
    Повторюється історія з нападом Гітлера на Польщу. Тоді Захід вибрав ганьбу , а отримав і ганьбу і війну. Зараз Захід замаскував свою ганьбу під можливі санкції. При цьому Німеччина проти включення ПП-2 до списку санкцій. Тобто вони не збираються йти далі глибокої стурбованності. Тепер питання: якою була би реакція росії, як би Захід одностайно заявив, що стане на захист України в разі нападу й почав перекидання своїх військових підрозділів? Мені здається, зовсім іншою, ніж продовження підготовки до нападу. Але маємо те, що маємо - держава - терорист робить все, що їй заманеться, а "високоморальний" Захід боїться зробити щось реальне, що вдарить по агресору. Суцільна ганьба!
  • Папєрєднік
    Мало, давайте ще 28 варіантів.
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