Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко, - Венедиктова

Офис генпрокурора подаст апелляционное обжалование меры пресечения фигуранту "угольного дела" Петру Порошенко.

Об этом в фейсбуке заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Возвращаясь к "угольному делу", в отношении фигуранта которого суд сегодня выбирал меру пресечения. Отмечаю, что фабула дела одинакова для всех четырех подозреваемых - они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения - содержание под стражей или 1 млрд грн. Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения. Украине нужна справедливость, и давайте искать ее цивилизованно в суде, не политизируя эти процессы", - заявила Венедиктова.

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19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.