Кулеба не понимает, почему на Западе до сих пор есть защитники Путина: Его ультиматумы – заряженный револьвер
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума "Украина-Франция", организованного Центром "Новая Европа" совместно с Французским институтом международных отношений (IFRI) в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ультиматумы, которые раздаются из Кремля уже в виде документов, просто не предусматривают приемлемых решений. Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса – неприемлемы. Это не предложения для обсуждения, это положенный на стол заряженный револьвер", – сказал он.
Кулеба отметил, что президент РФ Владимир Путин за последние месяцы стянул без всякой реальной причины беспрецедентное количество войск, выдвинул ряд ультиматумов и погрузил Европу в тяжелый кризис в сфере безопасности.
Глава украинской дипломатии также подчеркнул, что не понимает, почему во Франции и других странах демократического мира находятся его добровольные защитники: аналитики и эксперты, которые думают, что отказ Украины от НАТО способен умиротворить Путина. Как пример, министр приводит тот факт, что Украина в 2010 году официально отказалась от евроатлантических стремлений, однако, несмотря на это, в 2014 году российские танки поехали через государственную границу Украины в Крым и на восток.