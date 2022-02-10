Подростка, сбившего шесть человек на пешеходном переходе в Луцке, взяли под стражу, - МВД

Подростку, который за рулем автомобиля сбил 6 человек на пешеходном переходе в Луцке, сменили меру пресечения на содержание под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Сегодня Луцкий горрайонный суд Волынской области изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Подростку доложено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, суд 14 декабря избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 16-летнему водителю, который за рулем автомобиля сбил шестерых человек на пешеходном переходе в Луцке.

ДТП произошло 12 декабря около 14 часов на проспекте Соборности в Луцке. Водитель Renault Megane, убегая от экипажа патрульных и не выполняя законные требования полисменов об остановке, промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. После этого совершил столкновение с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Чорновила.

По данным МВД, в результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, из которых один - 5-летний мальчик.

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