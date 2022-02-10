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Украинские полярники зарегистрировали на станции "Академик Вернадский" температурный рекорд. ФОТО

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Украинские полярники зарегистрировали на станции "Академик Вернадский" температурный рекорд. ФОТО
Температура рядом со станцией поднялась до +12,7 градусов Цельсия.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает Цензор.НЕТ.

Ученые отметили, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году и составлял +11,7 С°. Теперь же аномально высокие температуры отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от "Вернадского".

Украинские полярники зарегистрировали на станции Академик Вернадский температурный рекорд 01

И это резкое потепление они связывают с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".

Причиной столь резкого потепления ученые считают явление "атмосферной реки", усиленное "эффектом горного фена".

Река в атмосфере – это узкая полоса, которая быстро переносит теплый воздух и влагу из тропиков в Антарктиду.

Украинские полярники зарегистрировали на станции Академик Вернадский температурный рекорд 02

В свою очередь, "эффектом горного фена" называют сильный теплый ветер с гор, причиной которого считают образование осадков над горами, от чего воздух высушивается и нагревается. В то время, когда на нашей станции был зафиксирован температурный рекорд, сила ветра была достаточно высокой - 27,9 м/с.

Характерно, что такие температурные рекорды являются одним из свидетельств изменения климата, и это настораживает ученых.

"Академик Вернадский" – украинская научная станция в Антарктиде. Как сообщалось, 4 февраля туда отправился очередной отряд сезонной экспедиции из 11 специалистов – 7 ученых и 4 инженеров.

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Украинские полярники зарегистрировали на станции Академик Вернадский температурный рекорд 03
Украинские полярники зарегистрировали на станции Академик Вернадский температурный рекорд 04
Украинские полярники зарегистрировали на станции Академик Вернадский температурный рекорд 05

Автор: Христина Бедрик

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Топ комментарии

  • Иван Иван #488996
    картошку пора сажать)
  • baloosurvivor
    в южном полушарии сейчас лето
  • Неспящий в_ночи
    Во первых там сейчас лето. Во вторых - наша станция находится не в той Антарктиде где морозы −90°C, а на острове где климат не очень отличается от Украины. Летом температура выше ноля, зимой до двадцати мороза.
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