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Слова "нравится, не нравится - терпи, моя красавица" не имели никакого личного измерения, - Путин

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Слова "нравится, не нравится - терпи, моя красавица" не имели никакого личного измерения, - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его слова "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", не имели личного измерения и касались минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Это не имело никакого личного измерения, я никогда в своей работе не переходил на личности".

Вопрос лишь в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, регулирующих очень важные отношения между странами, с точки зрения безопасности, в частности Украины, мне кажется, что это не этот формат.

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Если государство взяло на себя обязательства по Донбассу, то все ожидают их выполнения", - сказал президент России.

Напомним, ранее Путин заявил Зеленскому по поводу минских соглашений: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

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Автор: Христина Бедрик

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Топ комментарии

  • Oleg Demchenko
    Та в курсі ми що ти всрався, не пояснюй ушльопок.
  • виталий пшеничко
    Да когда ж ты уже сдохнешь,мразина.
  • olele
    Hellis@13Hellis_13·

    https://twitter.com/13Hellis_13/status/1491715963573604354 7 ч



    новости иностранных СМИ:
    "«Путин процитировал текст песни об изнасиловании и некрофилии, чтобы объяснить требования России к Украине "
    А что Зеленский? А клоун ответил:
    "Да, Украина красивая"
    Это все, что вам надо знать об умственных способностях этого микро-наполеончика
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