"Без цензуры в прямом эфире": Встреча советников нормандской четверки в Берлине, Британия бичует Москву. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Встреча советников нормандской четверки проходит в Берлине. Украину представляет председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Как заявил накануне представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, эта встреча будет продолжена переговорами 26 января в Париже.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на специальном стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" на Цензор.НЕТ проанализируют, о чем договорились политические советники нормандской четверки и будут ли попытки заставить Украину к исполнению Минска-2 на условиях России.