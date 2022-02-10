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"Без цензуры в прямом эфире": Встреча советников нормандской четверки в Берлине, Британия бичует Москву. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Встреча советников нормандской четверки проходит в Берлине. Украину представляет председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Как заявил накануне представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, эта встреча будет продолжена переговорами 26 января в Париже.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на специальном стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" на Цензор.НЕТ проанализируют, о чем договорились политические советники нормандской четверки и будут ли попытки заставить Украину к исполнению Минска-2 на условиях России.

Автор: Христина Бедрик

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец #502756
    Панове, ніж говорити, краще щось робити. Через книгарню markobook.com можна витратити "ковідну тисячу" на допомогу військовим. Вони співпрацюють із фондом "Повернись живим". На сайти книгарні вся інфа з цього питання є.
  • Да-это-я
    та пох, головне, що увесь світ прийняв - Путін Куйло.

    пройдуть тисячі років, але залишиться найкращий МЕМ у світі - Путін куйло, лалала-ла...
  • Vika Lysenko
    🇬🇧👍👏👏👏👏 Благодарность Британии ! Слава Британии ! 💙💛🇺🇦
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