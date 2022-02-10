В Офисе ГПУ проходит плановая работа по упорядочению документов. Никакой эвакуации бумаг не происходит, - Центр стратегических коммуникаций и инфобезопасности

В Офисе генпрокурора проводится плановая работа по упорядочению архивных документов, в том числе личных дел работников и мест их хранения, и эти действия не связаны с эвакуацией документов в другие места.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке государственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики.

В сообщении отмечается: "В Офисе генпрокурора проводится плановая работа по упорядочению архивных документов, в том числе личных дел работников, и мест их хранения.

Как сообщили Центру стратегических коммуникаций в Офисе генпрокурора, указанные действия не связаны с эвакуацией документов в другие места.

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Серверное оборудование, обеспечивающее работу ЕРДР, также не демонтировалось и не перемещалось и находится в предопределенных местах.

Все информационные системы органов прокуратуры работают в штатном режиме.

Такое сообщение обнародовано в ответ на фейковую информацию, что из Офиса ГПУ эвакуируют документы.