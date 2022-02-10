Новости

США провели переговоры с Генштабом Беларуси, чтобы "снизить вероятность просчета" на военных учениях России и РБ у границ с Украиной

10 77116
США провели переговоры с Генштабом Беларуси, чтобы "снизить вероятность просчета" на военных учениях России и РБ у границ с Украиной
На фоне старта российско-белорусских учений "Союзная решительность – 2022" Вашингтон связался с Минском, чтобы обсудить вопросы безопасности. А также чтобы "снизить вероятность просчета".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал журналист Fox News Люк Томлинсон.

Сообщается, что сегодня глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли позвонил начальнику Генштаба Вооруженных сил Беларуси Гулевичу, "чтобы снизить вероятность просчета" во время совместных российско-белорусских учений "Союзная решительность – 2022".

Факт такого разговора подтвердили и в Минобороны Беларуси.

"В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы безопасности", - говорится в сообщении.

Читайте также: Беларусь и РФ 11 февраля будут проводить учения у границ с Украиной

Автор: Христина Бедрик

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Михаил Грушевский
    Надеюсь лаптеногим и их белорусским холопам объяснили, что в случае "просчетов" башни от ихних консервов т72 и т80 имеют свойства достаточно далеко отделятся от корпуса.
  • Гельдрих
    да там одна армата чего стоит! даже сортиры есть.......

  • Михаил Грушевский
    В большинстве своем да, Вы правы. В данной ситуации надежда на Вашингтон и Лондон. Надежда на то, если кацапы "просчитаются" американские беспилотники покрошат лаптеногих, а мы с амерами расскажем что это наделали наши "ведра")))
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости