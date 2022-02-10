Мы неоднократно фиксировали Ярославского за рулем. В ДТП, где погиб человек, попал "брабус" из кортежа олигарха стоимостью 18 млн, - журналист Ткач. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал в фейсбуке.
Журналист подчеркнул: "Что касается ДТП олигарха Ярославского. Мы неоднократно фиксировали олигарха на разных мероприятиях и в аэропорту именно за рулем. В Украине всего лишь несколько крупных бизнесменов, которые лично управляют машинами: Суркисы, Колесников, Ярославский. Недавно были сообщения о том, что в Украину завезли один из самых дорогих "кубиков". По информации из наших источников, именно для Ярославского".
"Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников на планете. Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от 571 270 евро (почти 18 000 000 гривен!)"
Ткач продолжил: "По нашей информации именно такой автомобиль и попал в ДТП вчера ночью.
О том, что Ярославский покидал страну внезапно, улетая в Лондон, может свидетельствовать тот факт, что чартер прилетел из Польши сразу под вылет бизнесмена и не ожидал в аэропорту даже несколько часов, как это обычно происходит.
Наши источники сообщают, что вчера вечером общались с Ярославским телефоном за несколько часов до ДТП, и он был в нетрезвом состоянии".
На фото авто Ярославского после того, как сбило насмерть человека.
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.
В МВД сообщили, что будут вызывать Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области.
Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.