Через "Дію" можно будет жениться онлайн, - Федоров

Украинцы в ближайшее время смогут подать заявление о регистрации брака с помощью приложения "Дія".

Об этом в интервью ТСН.ua сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоро уже можно будет подать онлайн-заявление на брак. Эта услуга у нас в бета-тесте. Но лично все же прийти нужно будет, чтобы поставить подписи. Но уже не нужно лично подавать заявление, выбирать дату брака, как мы все это с вами делали. Теперь это можно сделать онлайн", - сообщил Федоров.

Он при этом отметил, что появление свидетельства о браке не является приоритетом для развития Дії.

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Остальные услуги находятся в фокусе разработчиков. В частности, то, как сделать, чтобы реестры обменивались данными между собой, и не нужно было делать множество разных справок.

"ДМС работает над тем, чтобы бумажная справка, которую вам выдали вместе с ID-картой, была не нужна. Чтобы государственный орган, который у вас потребует этот документ, уже сам смог проверить вашу "прописку", - пояснил вице-премьер-министр.

Отдельно он подчеркнул, что добавить в "Дію" свидетельство о заключении брака – это не проблема.

Когда именно оно появится – еще неизвестно.