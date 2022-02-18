Главным объектом обстрелов со стороны войск РФ стало мирное население, - Резников

Ситуация на Донбассе значительно обострилась.

Об этом заявил сегодня во время часа вопросов к правительству министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что вчерашние обстрелы показали, что враг нацелился на школы и жилую инфраструктуру Донбасса.

"Главным объектом стало мирное население. Это военное преступление и провокация, о которой мы предупреждали", – добавил он.

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Он также напомнил, что на 10 утра 18 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 20 нарушений режима прекращения огня.