Новости

Главным объектом обстрелов со стороны войск РФ стало мирное население, - Резников

2 70917
Главным объектом обстрелов со стороны войск РФ стало мирное население, - Резников
Ситуация на Донбассе значительно обострилась.

Об этом заявил сегодня во время часа вопросов к правительству министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что вчерашние обстрелы показали, что враг нацелился на школы и жилую инфраструктуру Донбасса.

"Главным объектом стало мирное население. Это военное преступление и провокация, о которой мы предупреждали", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ведут огонь из населенных пунктов и размещают свои артсистемы вблизи жилых домов. С начала суток уже 20 обстрелов - штаб ООС

Он также напомнил, что на 10 утра 18 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 20 нарушений режима прекращения огня.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • mrSmith
    Одно чучело, когда отводило войска, рассказывало на камеру, что если опять начнутся обстрелы, войска моментально вернут
  • volley
    Лучше всего мир в глазах ***** видно через дырку от снаряда в детском саду станицы Луганской. Правда зелебобики?
  • Микола Мазуренко
    Фашисти то не в Германії - то козломорді.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости