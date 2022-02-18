МВД представило Единый реестр оружия

15-16 февраля в столице состоялась Первая национальная конференция по предотвращению и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях. Мероприятие проходило в рамках совместного проекта ОБСЕ и Министерства внутренних дел Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Обсудили вопросы консолидации усилий по содействию развитию эффективной системы контроля оружия и противодействию правонарушениям, связанным с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

"Сегодня Украина сталкивается со значительными рисками незаконного обращения и неконтролируемого внутреннего обращения оружия. Это связано как с поставкой оружия на оккупированные территории на юге и востоке нашей страны, так и со случаями распространения стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки с линии разграничения, контрабанды оружия, переделкой травматического оружия в боевое, поэтому именно сейчас наше государство нуждается в усиленном ответе на незаконное обращение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на основе стратегического правительственного подхода", - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Эффективный контроль над огнестрельным оружием, его важнейшими компонентами, боеприпасами, компонентами боеприпасов, взрывчатыми веществами и заготовками взрывчатых веществ зависит от их учета.

В настоящее время, впервые за время независимости Украины, приказом МВД утверждено положение о Едином реестре оружия ЕИС МВД, как подсистема единой информационной системы МВД. Команда Министерства продолжает активно работать над полноценным запуском и расширением функционала.

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"Цель регистрации огнестрельного оружия - поддержка эффективного предотвращения и расследования преступлений. Это можно эффективно достичь с помощью единой системы, которая будет одинаковой для всех министерств и ведомств, которая обновляет информацию в реальном времени и имеет комплексное меню подачи запросов. В этом нам помогают наши партнеры из ОБСЕ, а также Королевская конная полиция Канады, которая предоставила доступ нашим правоохранителям в Справочную Таблицу Огнестрельного Оружия, используемую Интерполом", – рассказал Сергей Гончаров.

Функционирование Единого реестра оружия ЕИС МВД обеспечит эффективный контроль всего цикла использования оружия, прозрачность процессов лицензирования, предоставление разрешений, приобретение, владение, проверку и обезвреживание. А автоматизация процессов информационного обеспечения в сфере обращения оружия, предметов и взрывных материалов, фиксации фактов его угонов и потерь сделает невозможным коррупционную составляющую в этой сфере.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко отметил, что МВД Украины и все правоохранительные органы прилагают огромные усилия для изъятия нелегального огнестрельного оружия и уменьшения его незаконного оборота, приведения к лучшим мировым практикам порядка изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия, а также боеприпасов к оружию, основным частям оружия и взрывчатым материалам.

Министерство инициирует создание профильной Рабочей группы для координации мер по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Важным аспектом остается введение новейших инструментов взаимодействия и обмена информацией с иностранными странами, международными партнерами, организациями: INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX для усиления борьбы с трансграничной преступностью в сфере незаконного оборота оружия.