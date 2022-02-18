В Украине создали Цифровой Архив Майдана

Волонтерский проект призван сохранить память о Майдане 2013-2014.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"К 8-летию решающих дней Революции Достоинства создали Цифровой Архив Майдана. Целью данного проекта является создание основательной электронной базы, в которой будут собраны важнейшие источники и материалы о событиях Революции Достоинства", - рассказали авторы проекта.

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На сайте в разделе "История Майдана" публикуются материалы исторического характера: статьи о майдановцах, биографии Героев Небесной Сотни, воспоминания непосредственных участников Майдана, документальные фильмы, материалы о расследовании, список погибших на Майдане, подробная информация о раненых и т.д.

Имеется отдельный раздел "Видео", в котором по хронологическому принципу изложены и описаны важнейшие видеоматериалы, являющиеся основными источниками, позволяющими воспроизвести и проанализировать события Майдана (установить места и обстоятельства гибели Героев Небесной Сотни и ранения протестующих, действия силовиков и т.д.).

Также есть фотоархив, в котором представлены сотни фотографий, на которых зафиксированы важнейшие моменты Революции Достоинства. Фото выложены как в хронологическом, так и тематическом порядке (отдельные альбомы по важнейшим событиям: 20 февраля, 18 февраля, противостояние на Грушевского и др.; отдельно по авторам).

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"Работа над сайтом-архивом продолжается, на нем будут регулярно появляться новые материалы. На сегодняшний день это самый большой в Украине проект по исследованию истории Майдана", - отметили авторы проекта.

Инициаторами создания и авторами Цифрового Архива Майдана являются историки-волонтеры со Львова Елена Чебелюк и Ярослав Рап. Авторы проекта призывают всех участников Майдана делиться своими воспоминаниями, отправлять фото и видеоматериалы.