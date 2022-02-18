У границ Украины 149 тысяч российских военных. Никакого отвода не происходит, - Резников
Об этом заявил сегодня во время часа вопросов правительству министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"Теперь по ситуации вокруг Украины. Во-первых, мы не подтверждаем заявления российской стороны об отводе войск. Этого не происходит. Идет перемещение сил и средств. Во-вторых, сейчас мы наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 тысяч наземного компонента, и вместе с морским и авиационным компонентом их количество составляет около 149 тысяч, - отметил министр.
"Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже стянута. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет привлечено еще несколько тысяч человек", - добавил Резников.
"Так же мы ожидаем, что в Черное море зайдут еще три (российских. - Ред.) корабля", - заявил глава Минобороны.
Кроме того, Резников напомнил, что одновременно в России продолжаются учения Росгвардии "Заслон-2022".
"Этот компонент также находится в поле нашего зрения", – резюмировал он.