Вероятность вторжения РФ в Украину оцениваем как невысокую, - Резников

Украинская сторона оценивает вероятность полномасштабного вторжения со стороны РФ как невысокую.

Об этом заявил сегодня во время часа вопросов правительству министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас могут озвучиваться разные даты и разные сценарии. Ко всем этим сценариям Украина готова. Мы ни в коем случае не уменьшаем угрозу. Но вероятность масштабной эскалации до сих пор оцениваем как невысокую по отношению к вторжению в Украину в целом", - отметил он.

"Наши усилия сконцентрированы на том, чтобы максимально повысить готовность. Скажем, сейчас в разных регионах продолжаются учения Вооруженных Сил Украины "Заметіль-2022". Ряд учений уже провели органы системы МВД. Постоянно тренируется Служба безопасности Украины", - добавил Резников. При этом он уделил особое внимание созданию отрядов теробороны в Украине.

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