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Вероятность вторжения РФ в Украину оцениваем как невысокую, - Резников

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Вероятность вторжения РФ в Украину оцениваем как невысокую, - Резников
Украинская сторона оценивает вероятность полномасштабного вторжения со стороны РФ как невысокую.

Об этом заявил сегодня во время часа вопросов правительству министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас могут озвучиваться разные даты и разные сценарии. Ко всем этим сценариям Украина готова. Мы ни в коем случае не уменьшаем угрозу. Но вероятность масштабной эскалации до сих пор оцениваем как невысокую по отношению к вторжению в Украину в целом", - отметил он.

"Наши усилия сконцентрированы на том, чтобы максимально повысить готовность. Скажем, сейчас в разных регионах продолжаются учения Вооруженных Сил Украины "Заметіль-2022". Ряд учений уже провели органы системы МВД. Постоянно тренируется Служба безопасности Украины", - добавил Резников. При этом он уделил особое внимание созданию отрядов теробороны в Украине.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Mr Vice President
    Даже если запад нагнетает, значит так надо и такова стратегия. Так что зелебобикам надо зашить рот и не мешать большим дядям спасать Украину
  • Rhodesian
    когда это все закончиться, одну из улиц столицы назовут в честь Джо Байдена, в Киеве будет улица Блинкина, а вот резниковы, даниловы, арахамии, и прочая шелупонь пройдет курсивом в учебниках истории...
  • MARS #498099
    Ахахахах он что дурачок? Что он несёт? Что за лютая дичь? Что это как не подыгрывание кремлю? Сегодня же Скобеева будет рассказывать, что министр обороны Украины сказал, что мы на них нападать не собираемся. Мол запад врёт, Украина сказала что мы не собираемся нападать. В общем наш министр обороны делает заявление явно в пользу России
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