Новости

Военные учения армии РФ с пуском крылатых и баллистических ракет под руководством Путина состоятся 19 февраля

13 10349
Военные учения армии РФ с пуском крылатых и баллистических ракет под руководством Путина состоятся 19 февраля
Минобороны РФ объявило о запланированных на 19 февраля учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина.

"К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов", - сообщили в Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

В министерстве уточнили, что учение было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко 18 февраля приедет в Москву на переговоры с Путиным

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Леонид Тищенко #456549
    Походу кремлевский ******** затеял весь этот движ только потому , что ему просто скучно , а так все про него вспомнили , начали звонить , справляться о его здоровье , ну в смысле когда он уже сдохнет )
  • Randall Flag #387882
    Мокши, зонтики приготовьте. Сейчас вам на бошки посыпется весь этот металлолом. Первым приготовиться, конечно, воронежу...
  • mrSmith
    Постарайтесь выпустить крылатую или баллистическую ракету с ядерной боеголовкой по москве!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости