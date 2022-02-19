Украинская ГТС могла бы легко заменить оба "Северных потока", - премьер-министр Польши Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает, что российский газопровод "Северный поток-2" должен быть включен в санкционный пакет на случай вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что украинская ГТС может легко заменить оба "Северных потока".

"Конечно, президент Путин использует газ как оружие, поэтому мы упорно выступаем за то, чтобы "Северный поток-2" не запускался как новая газовая система, но также чтобы отключить "Северный поток-1", - сказал Моравецкий."

По его словам, Украина и ее газовая система способны пропускать 130 млрд кубов газа, тогда как оба "Северных потока" вместе - 100 млрд кубов.

"Поэтому их можно легко заменить. И Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он хотя бы частично будет зависим от выполнения его контрактов и поставок газа через Украину. Такова была ситуация до строительства "Северного потока-1". И поэтому хотя бы " Северный поток-2" должен быть частью санкционного пакета", - сказал польский премьер.

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