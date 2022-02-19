Украинская ГТС могла бы легко заменить оба "Северных потока", - премьер-министр Польши Моравецкий
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что украинская ГТС может легко заменить оба "Северных потока".
"Конечно, президент Путин использует газ как оружие, поэтому мы упорно выступаем за то, чтобы "Северный поток-2" не запускался как новая газовая система, но также чтобы отключить "Северный поток-1", - сказал Моравецкий."
По его словам, Украина и ее газовая система способны пропускать 130 млрд кубов газа, тогда как оба "Северных потока" вместе - 100 млрд кубов.
"Поэтому их можно легко заменить. И Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он хотя бы частично будет зависим от выполнения его контрактов и поставок газа через Украину. Такова была ситуация до строительства "Северного потока-1". И поэтому хотя бы " Северный поток-2" должен быть частью санкционного пакета", - сказал польский премьер.