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Украинская ГТС могла бы легко заменить оба "Северных потока", - премьер-министр Польши Моравецкий

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Украинская ГТС могла бы легко заменить оба "Северных потока", - премьер-министр Польши Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает, что российский газопровод "Северный поток-2" должен быть включен в санкционный пакет на случай вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что украинская ГТС может легко заменить оба "Северных потока".

"Конечно, президент Путин использует газ как оружие, поэтому мы упорно выступаем за то, чтобы "Северный поток-2" не запускался как новая газовая система, но также чтобы отключить "Северный поток-1", - сказал Моравецкий."

По его словам, Украина и ее газовая система способны пропускать 130 млрд кубов газа, тогда как оба "Северных потока" вместе - 100 млрд кубов.

"Поэтому их можно легко заменить. И Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он хотя бы частично будет зависим от выполнения его контрактов и поставок газа через Украину. Такова была ситуация до строительства "Северного потока-1". И поэтому хотя бы " Северный поток-2" должен быть частью санкционного пакета", - сказал польский премьер.

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Топ комментарии

  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Да,немцы -продажные, а меркель-просто шлюха, до последнего продавлива сп2.
  • Miko R 798886a8
    А ТИМ ЧАСОМ...

    З підтримкою України виступив Міністр закордонних справ Китаю. Виступив різко, з натяком проти російської пропаганди.

    НА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ

    ***************** МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ





    ТОП

    19:49, 19.02.2022

    19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Министр иностранных дел Китая Ван И выразил поддержку Украине.





    Он заявил о необходимости защиты ее независимости и территориальной целостности. Также Ван И подчеркнул, что Украина должна быть мостом, соединяющим Запад и Восток, а не линией борьбы между великими государствами.

    Дословно, цитата:



    Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, которое китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая, - подчеркнул глава МИД Китая.
  • Владимир Кукленко
    Вот кто друг Украине
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