Твердое и решительное выступление Зеленского не всем на Западе понравится, но с ними нужно говорить именно так, - Гриценко

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности может положительно повлиять на позиции западных партнеров Украины.

Об этом пишет в фейсбуке бывший министр обороны Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Выступление Зеленского в Мюнхене. Жесткое, решительное, порой агрессивное. По-моему, абсолютно верное по сути и абсолютно оправданное по тону в данной ситуации. И убедительное, для всех неангажированных дружбой с Путиным и способных быть ответственными. Достаточно уже дипломатических танцев с "партнерами", для которых Путин-агрессор до сих пор друг и союзник, несмотря на всю его враждебность и опасность для мира. Достаточно ритуальных обещаний об "открытых дверях" НАТО с дулом в кармане. Достаточно пропутинской мантры о "внутреннем конфликте" и "безальтернативности Минских договоренностей". Достаточно эгоизма и близорукости. Время ответственной политики, доверия и поддержки, время эффективных решений и совместных действий. Выступление Зеленского не всем на Западе понравится, это точно. Ибо не все доросли в своей ответственности к лидерству, несмотря на высокие должности. Но – говорить с ними надо и нужно говорить именно так. Пусть думают и взвешивают. Быстрых изменений в позициях ожидать не стоит, но – капля камень точит", – написал он.

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