Мир не поверит в выдумки России, направленные на оправдание агрессии против Украины, - Бербок

Угроза для Украины очень велика, но если РФ снова решится нарушить суверенитет Украины - немедленно окажется под масштабными санкциями.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после встречи глав МИД стран G7 на полях Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каким бы ни невероятным это ни казалось, мы стоим перед очень реальной угрозой военного конфликта в сердце Европы", - заявила министр.

Она подчеркнула, что мир знает, кто несет за это ответственность, и никакие боты в Твиттере, операции под фальшивым флагом и кампании по дезинформации не повлияют на это.

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По словам Бербок, мир несколько месяцев наблюдает за скоплением российских войск вдоль границ Украины, чего не было после завершения холодной войны. В то же время, заявления представителей оккупационных администраций за последние 24 часа полностью соответствуют сценариям для "оправдания" военного вторжения.

"Мы не знаем, принято ли уже решение об атаке (руководством РФ. - Ред.), но считаем, что угроза для Украины действительно очень велика, и это уже имеет реальные последствия", - отметила глава немецкой дипломатии.

По ее словам, участники встречи подчеркнули, что Россия ошибается, если считает, что может усилить свою безопасность путем давления на других. Если же РФ снова решится нарушить суверенитет Украины, немедленно окажется под масштабными санкциями - политическими, экономическими, финансовыми, стратегическими и персональными в отношении тех, кто несет ответственность за этот кризис.

Однако главная задача – путем переговоров не допустить такого развития событий, подчеркнула Бербок.

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Во время встречи главы МИД стран G7 выразили солидарность с Украиной и призвали Россию "не допускать роковую ошибку, отвести войска и не наносить ущерб ни Украине, ни себе".

Приглашенного на встречу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу заверили в поддержке. Бербок проинформировала, что с 2014 года вместе с международными финансовыми институтами они предоставили Киеву более 48 млрд долларов помощи и готовы содействовать тому, что Украина получала помощь без задержек для обеспечения экономической и финансовой стабильности.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи глав МИД стран G7 в Мюнхене подробно проинформировал коллег об эскалации напряжения со стороны РФ и ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины.

Глава МИД Украины также в очередной раз опроверг сообщение российской пропаганды о якобы подготовке Украины к наступательным военным операциям, диверсиям или провокациям.

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