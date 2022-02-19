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Болельщики британского "Ливерпуля" во время поединка против "Норвича" развернули флаг Украины. ФОТО

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Болельщики британского "Ливерпуля" во время поединка против "Норвича" развернули флаг Украины. ФОТО
Болельщики "Ливерпуля" на своем стадионе "Энфилд" во время поединка английской премьер-лиги против "Норвича" развернули флаг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографию с желто-синим флагом разместила на своей странице в соцсети журналистка Маричка Падалко.

"Болельщики "Ливерпуля" развернули сегодня во время домашнего матча премьер-лиги флаг Украины. Фото мне только что прислал Imran Ghoorbin, который вместе с дочерью гостил в нашей семье во время финала Лиги чемпионов в Киеве в 2018. Ох, и были тогда времена ). You'll never walk alone! Thank you, Liverpool FC!" - пишет Падалко в своем сообщении.

Болельщики британского Ливерпуля во время поединка против Норвича развернули флаг Украины 01

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Топ комментарии

  • I D 1f3b7626
    Круто!!!
  • Яукр
    ла-ла-ла *****, співали
  • Alex K 8d0b77c0
    Прапор Свободи. Слава Україні !!
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