Запад не должен доверять России, которая не выполняет никаких обещаний и стремится к одностороннему преимуществу, - Моравецкий

Государства ЕС и НАТО не должны рассматривать идею о создании так называемой "буферной зоны", включающей Украину, поскольку Россия не придерживается ожидаемых от нее обязательств.

Об этом заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как известно, это одно из требований Путина, наряду с демилитаризацией восточных членов НАТО. Премьер Польши назвал это "Идеей о том, чтобы установить "буферную зону" между РФ и НАТО и сделать государства восточной Европы государствами второго класса и снизить присутствие США".

"Наивно думать, что выполнение части требований России приведет к мирному сосуществованию, мирному сосуществованию с Россией. Я знаю, что люди на Западе думают именно так. Но вы просто не знаете России. Они стремятся только к одностороннему своему преимуществу", - заявил он.

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Моравецкий также заявил, что Путин не хочет позволить Украине стать успешной, и это определяет его действия.

"Успех демократической Украины будет слишком заразным для России. Это причина, почему Зеленский и Украина под таким нападением", - заявил он.