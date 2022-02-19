Запад не должен доверять России, которая не выполняет никаких обещаний и стремится к одностороннему преимуществу, - Моравецкий
Об этом заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как известно, это одно из требований Путина, наряду с демилитаризацией восточных членов НАТО. Премьер Польши назвал это "Идеей о том, чтобы установить "буферную зону" между РФ и НАТО и сделать государства восточной Европы государствами второго класса и снизить присутствие США".
"Наивно думать, что выполнение части требований России приведет к мирному сосуществованию, мирному сосуществованию с Россией. Я знаю, что люди на Западе думают именно так. Но вы просто не знаете России. Они стремятся только к одностороннему своему преимуществу", - заявил он.
Моравецкий также заявил, что Путин не хочет позволить Украине стать успешной, и это определяет его действия.
"Успех демократической Украины будет слишком заразным для России. Это причина, почему Зеленский и Украина под таким нападением", - заявил он.