Россия своими действиями на Донбассе открыто нарушает Минские договоренности, - заявление глав МИД стран G7

Страны "Группы семи" осуждают применение тяжелого вооружения и обстрелы населенных районов на Донбассе, считая это явным нарушением Минских договоренностей со стороны России.

Об этом говорится в совместной декларации министров иностранных дел стран G7, текст которого опубликован на сайте МИД ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ.

Рост количества нарушений режима прекращения огня на линии столкновения в последние дни вызывает серьезную обеспокоенность дипломатов.

"Мы осуждаем применение тяжелого вооружения и невыборочные обстрелы гражданских районов; это явное нарушение Минских договоренностей. Мы также осуждаем продолжение выдачи Россией российских паспортов жителям неподконтрольных правительству территорий Украины. Это явно противоречит духу Минских договоренностей", - отметили в G7.

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Главы МИД стран "Группы семи" подчеркнули, что действия незаконных образований на временно оккупированных территориях Украины следует рассматривать как подготовку к военной эскалации, а инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве повода для возможной военной эскалации.

Дипломаты уверены, что РФ должна использовать свое влияние на оккупационные администрации для деэскалации.

Также министры ожидают, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной деятельности вдоль границ Украины.

"Пока мы не видели никаких доказательств этого сокращения. Мы будем оценивать Россию по ее действиям", - говорится в заявлении.

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Напомним, чрезвычайная встреча министров иностранных дел G7 состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля. В ней принял участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Министры иностранных дел Группы семи выразили непоколебимую поддержку Украины и готовность к дальнейшим решительным шагам для сдерживания дальнейшей агрессии РФ. Они подтвердили министру Кулеби, что готовы предпринять шаги, в результате которых Россия испытает тяжелый санкционный удар и окажется в тотальной международной изоляции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.