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Зеленский после возвращения из Мюнхена дал поручение по дополнительному материально-техническому обеспечению войск, - ОП

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Зеленский после возвращения из Мюнхена дал поручение по дополнительному материально-техническому обеспечению войск, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны в Международном аэропорту "Борисполь" после возвращения из Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск.

Он получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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Кроме того, речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения.

Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них.

Владимир Зеленский дал поручение относительно актуального дополнительного материально-технического обеспечения войск.

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Топ комментарии

  • S1noby
    Йшов 3ій рік президенства Зе, 8 років війни. Й тільки після того, як арахамія потрапив під обстріл, Зе повірив, що, можливо, військам теж гроші треба, а не тільки на велике крадівництво.
  • Bogdan_
    хвост накрутили зебилу?
  • Коваленко Егор
    Европейская Солидарность с конца прошлого года требует проголосовать выделение ВС дополнительных 50 млрд.! ЗЕбобы игнорили, а теперь оно величайшие поручения даёт! Сцарь!
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