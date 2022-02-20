В Украине готовили проплаченные митинги, чтобы дестабилизировать ситуацию и создать телекартинку для пропагандистских СМИ РФ, - Нацполиция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Как отмечается, работники Департамента стратегических расследований Нацполиции провели 19 февраля санкционированные обыски у лиц, занимавшихся организацией и проведением проплаченных акций. По данным правоохранителей, эта группа непосредственно отвечала за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение принимали бы участие в митингах.
"Известно, что 20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание "телекартинки" для российских пропагандистских СМИ. Всего планировалось вывести к Офису президента 1500 человек", - отмечают правоохранители.
Во время обысков полицейские изъяли флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами, "черные" записи, десятки мобильных телефонов и банковских карточек.
Правоохранители проводят дальнейшие процессуальные мероприятия.