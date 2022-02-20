За минувшие сутки войска РФ 136 раз открывали огонь на Донбассе: 2 украинских воина погибли, 4 - ранены, один получил боевую травму, - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
семь раз НОВОТРОИЦКОЕ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов;
ГРАНИТНОЕ – из артиллерии калибра 122 мм;
четыре раза СТАРОГНАТОВКУ - из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
трижды НОВОСЕЛОВКУ - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
дважды БОЛОТЕННОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;
дважды ВОДЯНОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
ШИРОКИНО – из минометов калибра 120 мм;
трижды МИРОНОВСКИЙ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;
пять раз НОВОГНАТОВКУ - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
четыре раза СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
четыре раза ТРАВНЕВОЕ - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;
четыре раза ЛОБАЧЕВО - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
дважды ПИВДЕННОЕ - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
пять раз НОВОЗВАНОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;
пять раз ЛУГАНСКОЕ – из минометов калибра 120 мм и 82мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета;
дважды АВДЕЕВКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов;
девять раз СЧАСТЬЕ - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
пять раз КРЫМСКОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
четыре раза МАРЬИНКУ – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;
дважды ОПЫТНОЕ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
четыре раза НЬЮ-ЙОРК - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды ЛОПАСКИНО - из минометов калибра 82 мм;
пять раз НОВОЛУГАНСКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
пять раз СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
три раза ПРИЧЕПИЛОВКУ - из минометов калибра 120 мм;
СИЗОЕ – из минометов калибра 120 мм;
НОВОГРИГОРОВКУ - из артиллерии калибра 122 мм;
семь раз ТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 120 мм;
СТАРЫЙ АЙДАР - из артиллерии калибра 122 мм;
четыре раза ШУМЫ – из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;
пять раз ЗАЙЦЕВО - из артиллерии калибра 152 мм и 122мм, минометов калибра 120 мм;
пять раз СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды ТРЕХИЗБЕНКУ - из минометов калибра 120 мм;
дважды БОГДАНОВКУ - из минометов калибра 120 мм;
АВДЕЕВКУ – из минометов калибра 120 мм.
НОВОСЕЛОВКУ ВТОРУЮ - из минометов калибра 120 мм;
НОВОТОШКОВСКОЕ – из минометов калибра 120 мм;
НОВОАЛЕКСАНДРОВКУ - из минометов калибра 120 мм;
ЧЕРМАЛЫК – из минометов калибра 120 мм;
дважды ПЕСКИ – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
НОВОГНАТОВКУ - из минометов калибра 120 мм;
ОПЫТНОЕ - из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"Особенно циничными были обстрелы КПВВ "СЧАСТЬЕ", который трижды попадал под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов", - отметили в штабе ООС.
Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ "СЧАСТЬЕ" является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.
"Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", - отмечается в сообщении.
В то же время вследствие обстрелов войск РФ двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
дважды КРАСНОГОРОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
АВДЕЕВКУ – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
ГРАНИТНОЕ – из минометов калибра 120 мм;
СТАРОГНАТОВКУ - из минометов калибра 82 мм;
ЛУГАНСКОЕ – из минометов калибра 120 мм;
ОПЫТНОЕ - из минометов калибра 120 мм;
ПЕСКИ – из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.
Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.