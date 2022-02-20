За сутки в Украине зафиксированы 17 448 новых случаев заболевания коронавирусом, 152 человека умерли, 11 963 - выздоровели, - Минздрав
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В часности, за прошедшие сутки:
госпитализированы – 3 172 человека;
летальных исходов – 152;
выздоровели – 11 963 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 4 720 771 человек;
выздоровели – 3 938 459 человек;
летальных исходов – 104 518;
проведено ПЦР-тестирований – 19 373 373.
Также за прошедшие сутки 29 528 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8326 человек, вторую дозу – 13041 человек, дополнительную дозу получили 93 человека, бустерную дозу – 8068 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 675 594 человека, из них получили первую дозу – 15 675 592 человека, получили две дозы – 15 114 034 человека, получили дополнительную дозу – 26 432 человека, бустерную дозу – 664 148 человек. В общей сложности проведено 31 480 206 прививок.