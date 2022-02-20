За сутки в Украине зафиксированы 17 448 новых случаев заболевания коронавирусом, 152 человека умерли, 11 963 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 19 февраля в Украине зафиксированы 17448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1473, медработников - 142).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В часности, за прошедшие сутки:

госпитализированы – 3 172 человека;

летальных исходов – 152;

выздоровели – 11 963 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 720 771 человек;

выздоровели – 3 938 459 человек;

летальных исходов – 104 518;

проведено ПЦР-тестирований – 19 373 373.

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Также за прошедшие сутки 29 528 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8326 человек, вторую дозу – 13041 человек, дополнительную дозу получили 93 человека, бустерную дозу – 8068 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 675 594 человека, из них получили первую дозу – 15 675 592 человека, получили две дозы – 15 114 034 человека, получили дополнительную дозу – 26 432 человека, бустерную дозу – 664 148 человек. В общей сложности проведено 31 480 206 прививок.