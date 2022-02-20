Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину, - Столтенберг
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НАТО видит признаки того, что Россия может прибегнуть к полномасштабному нападению на Украину.
Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в субботу телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", - заявил Столтенберг.
По его утверждению, российские войска от границы с Украиной "не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые".
Генсек также сказал, что НАТО видит признаки того, что Россия "готовится создать повод для нападения".
Однако, сказал Столтенберг, Альянс по-прежнему предан поиску путей политического решения.
"Мы хотим заставить Россию сменить курс и сесть за стол переговоров с нами", - сказал он.