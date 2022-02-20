Макрон готов приложить новые усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины, - Елисейский дворец
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Президент Франции Эмманюэль Макрон готов прилагать усилия, чтобы достичь деэскалации ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает телеканал BFMTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент республики пойдёт на любые риски, чтобы сохранить стабильность и мир в Европе. Если для достижения этой цели потребуется новый зарубежный визит, он его совершит", - отметили в канцелярии Макрона.
В субботу Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье у него запланирован телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.