Джонсон заявил о вероятности величайшей после Второй мировой войны в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины может вылиться в самую большую после Второй мировой войну в Европе.

Об этом он заявил в интервью телерадиокорпорации BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"План, который мы видим, предусматривает нечто, что может стать самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштабов", - заявил Джонсон.

"Надо смотреть не просто на вторжение с востока через Донбасс, но, согласно разведданным, которые мы видим, оно идет и с севера, из Беларуси", - пояснил премьер-министр Великобритании.

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Джонсон добавил: "Я думаю, что многие должны понимать, какую огромную цену это может повлечь за собой с точки зрения человеческих жизней, причем не только украинцев, но и россиян".