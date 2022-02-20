Джонсон заявил о вероятности величайшей после Второй мировой войны в Европе
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины может вылиться в самую большую после Второй мировой войну в Европе.
Об этом он заявил в интервью телерадиокорпорации BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"План, который мы видим, предусматривает нечто, что может стать самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштабов", - заявил Джонсон.
"Надо смотреть не просто на вторжение с востока через Донбасс, но, согласно разведданным, которые мы видим, оно идет и с севера, из Беларуси", - пояснил премьер-министр Великобритании.
Джонсон добавил: "Я думаю, что многие должны понимать, какую огромную цену это может повлечь за собой с точки зрения человеческих жизней, причем не только украинцев, но и россиян".