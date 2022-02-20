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Джонсон заявил о вероятности величайшей после Второй мировой войны в Европе

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Джонсон заявил о вероятности величайшей после Второй мировой войны в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины может вылиться в самую большую после Второй мировой войну в Европе.

Об этом он заявил в интервью телерадиокорпорации BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"План, который мы видим, предусматривает нечто, что может стать самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштабов", - заявил Джонсон.

"Надо смотреть не просто на вторжение с востока через Донбасс, но, согласно разведданным, которые мы видим, оно идет и с севера, из Беларуси", - пояснил премьер-министр Великобритании.

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Джонсон добавил: "Я думаю, что многие должны понимать, какую огромную цену это может повлечь за собой с точки зрения человеческих жизней, причем не только украинцев, но и россиян".

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Перекройте все счета миллиардерам из раши и стран ОДКБ заранее - и банду Кремля вынесут вперёд ногами
  • Vitia Ma
    Ну очевидно для того щоб знищити найбільшого терориста в світі, якого доречі виростили Німеччина і Франція в великій степені, доведеться воювати.
  • С В 8cc3c47f
    Думаю пора нато закрывать небо над Украиной и вводить на время бесполетную зону и сбивать любой военный самолёт с территории России или беларуси
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