Мы готовы своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации, - глава СБУ Баканов
"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов", - подчеркнул Баканов в ходе рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины 19 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram СБУ.
Также Баканов обратил внимание, что сейчас страна-агрессор применяет целый ряд инструментов, чтобы нажать на Украину, и призвал украинцев сохранять спокойствие.
"Дезинформация – важный элемент гибридной войны. Покой, критическое мышление и ответственность – вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину", – подытожил глава СБУ.