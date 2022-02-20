Россия разместила на оккупированных территориях Донбасса еще 134 единицы военной техники, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщила об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки было зафиксировано размещение 134 единиц военной техники вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук пресс-службы штаба операции Объединенных сил, об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

"За прошедшие сутки выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

По данным Украинской стороны СЦКК, в зоне действий так называемого "1-го армейского корпуса" размещено 5 единиц вооружения и военной техники, в зоне действий так называемого "2-го армейского корпуса" - 129 единиц.

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Среди перечисленной техники - буксируемые гаубицы, РСЗО, самоходные гаубицы, танки, ЗРК, буксируемая противотанковая пушка, ББМ.

Также представители Украинской стороны СЦКК рассказали, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями со стороны вооруженных формирований РФ.

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Отмечается, что на блокпосту вооруженных формирований примерно в 3 км от Петровского представитель вооруженных формирований отказал патрулю миссии в проходе к участку разведения в районе Петровского, а на блокпосту возле с. Заиченко двое вооруженных представителей вооруженных формирований запретили миссии проезд в направлении Пикуз и Саханки.

"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мер боевой подготовки для создания условий дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения", - отмечается в сообщении.

В то же время, подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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