"Умер... умер... умер..." - Ирина Геращенко опубликовала журнал регистрации пациентов 17-й больницы Киева за 20 февраля 2014 года. ФОТО

Народный депутат Украины Ирина Геращенко в годовщину расстрелов на Майдане опубликовала фотографии журнала приемного отделения 17-й больницы, куда направляли раненых на Майдане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Геращенко отметила: "Уже 8 лет в этот день я выкладываю журнал регистрации столичной 17-й больницы. Где напротив фамилий - умер…умер…умер…

Мы с девченками в те страшные 2 дня не были на Майдане, когда удалось вывезти раненых из Мариинки, то и ночевали в больнице.

Город содрогался от крика "скорых". Приемные отделения были забиты".

Она продолжила: "Горел Майдан. В больницы приходили киевляне, которые собирали помощь раненым и охраняли их от вывоза в СИЗО. Время, которое обнажило, вывернуло каждого гражданина и показало его настоящую сущность.

Мы оплакивали наших убитых. Путин приступил к захвату Крыма. Страшные дни нашей новейшей истории. Вечная память Героям. Не забудем убийц.

Обращаемся перед лицом опасности, нависшей над нашей страной. Сил нам и мужества выстоять, быть достойными памяти Героев Небесной Сотни. Сохранить Украину".



