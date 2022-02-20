В ОРДЛО насильно вывозят мужчин на пункты военных сборов, - правозащитник Лисянский
Об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский, директор "Института стратегических исследований и безопасности", информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация с принудительной мобилизацией зафиксирована также в Алчевске и в Ровеньках – местных рабочих пугают уголовной ответственностью. По информации Лисянского, по территории "ЛДНР" ходят военные патрули, которые проверяют документы у мужчин и задерживают их прямо на улице.
"Местному населению приходят сообщения от т.н. "комиссариатов ЛДНР" с требованием явится в военкоматы. У предпринимателей и перевозчиков вчера начали конфисковывать микроавтобусы и грузовую технику для нужд армии "ЛДНР". Люди запуганы, и обстановка накаляется", – говорит Лисянский.
Также местные жители сообщают, что "МЧС ДНР" заезжает во дворы и оглашает предупреждения такого характера: "Внимание, жители, всем оставаться на своих местах, в Республике проводится экстренная эвакуация населения, срочно покиньте свои дома для дальнейшей эвакуации!"